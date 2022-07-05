Чемпионат мира по футболу 2022 будет обслуживать 741 электробус

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре состоится 22-й чемпионат мира по футболу FIFA. Главное событие в мире футбола впервые пройдет в этой арабской стране и впервые его будет обслуживать рекордное количество электробусов – 741 ед.

Контракт на 1002 машины марки Yutong., включая сервисное обслуживание, был заключен еще в ноябре 2020 года. Частью сделки был 741 аккумуляторный электробус. Их будет эксплуатировать катарская компания общественного транспорта Mowasalat, которая укомплектовала свой автопарк двумя сотнями сотрудников админперсонала и 3000 водителями. После завершения чемпионата все автобусы продолжат работать в стране.

Эксплуатация столь большого автопарка электробусов на чемпионате мира по футболу станет первым шагом в масштабной коммерциализации продукции Yutong в Катаре. Китайский гигант уже подписал рамочное соглашение с одной катарской компанией о создании СП по производству электробусов в зоне свободной торговли.

Отметим, что в 2021 году Yutong реализовал около 42 тыс. автобусов и компания добилась роста вопреки общемировой тенденции. Что показательно, при этом было экспортировано 4911 автобусов большого и среднего классов.