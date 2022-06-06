Что показал опыт эксплуатации аграриями автоматизированных грузовиков

Не все знают, что сахарный тростник помогают собирать грузовики Mercedes-Benz Axor, оснащенные функцией автоматизиронного управления. Делают они это исправно уже с 2019 года, работая на бразильских плантациях. Недавно Mercedes-Benz do Brasil объявил о поставке до конца года новой партии машин в количестве 640 ед. Все эти они будут дооборудованы известным местным разработчиком сельхозтехнологий – компанией Grunner.

Mercedes-Benz Axor двигаются по заранее составленному на компьютере маршруту, с точностью до 1 см. Автоматика контролирует скорость, дистанцию, а также продольное и поперечное перемещение автомобиля, используя данные GPS и геолокацию. Водитель контролирует процесс из кабины при этом его руки необязательно должны быть все время на руле.

Внешне грузовики отличаются дополнительной передней осью, увеличенной колеей, а также сверхширокими шинами high flotation для работы в поле. Такие сборщики сахарного тростника работают в паре с комбайном, также с автоматизированным управлением.

Как показала практика, этот тандем позволяет снизить расход топлива и смазочных материалов, а значит уменьшить затрат на обслуживание. Кроме того, точная маршрутизация повышает производительность. Благодаря увеличению средней рабочей скорости тростника собирается в два раза больше, чем при работе с обычными грузовиками и комбайнами за то же самое время.

Отметим, что в данном случае грузовики Mercedes-Benz Axor с автоматизированным управлением от Grunner не являются частью фирменной стратегии Daimler Truck по автономному вождению 4-го уровня. Последняя, как известно, разрабатывается дочерней компанией Torc Robotics Daimler Truck cовместно с Waymo. Главная цель – внедрение технологии автоматизированного управления на магистральных тягачах Freightler Cascadia, которые могут быть запущены на североамериканском рынке уже в ближайшие годы.