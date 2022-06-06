Электрический седан Polestar 5 рассекретили задолго до премьеры (фото)

В минувшем году компания Polestar, которая принадлежит Volvo Cars и Geely, анонсировала выход новой модели с индексом «‎5». Электроседан призван стать флагманом электрической линейки Volvo и составить конкуренцию Porsche Taycan, Tesla Model S и Audi E-Tron GT.

Премьера электрокара запланирована на 2024 год, но его внешность рассекретили сейчас. В частности, в патентные изображения серийной версии модели появились в базе Ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза. Судя по ним, новинка во многом повторит концепт Polestar Precept, но есть и определенные отличия.

Серийная модель получит увеличенный дорожный просвет. Также у него изменилась форма багажника и диффузора. Примечательно, что у электромобиля нет заднего стекла. Вероятно, его заменят камеры. Стоит отметить и наличие традиционных дверей (у концепта они были суицидальными). Новинке обещана система автономного управления третьего уровня.

Официальной информации о силовой установке Polestar 5 пока нет. Предположительно, ему достанется 800-сильный мотор и емкая батарея, которая обеспечит запас хода не менее 500 км. Салон серийной модели пока не показали. У шоу-кара в оснащение входила виртуальная цифровая приборная панель и мультимедийная система с 15,5-дюймовым экраном. В отделке кабины использовались материалы из вторсырья.