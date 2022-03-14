CША отказываются от импорта внедорожников УАЗ

Российский автором получает все новые и новые удары по болевым точкам. Из-за океана пришла неутишительная новость – компания Bremach из США отказалась от закупки внедорожников УАЗ Патриот.

Оказывается, на эти машины здесь уже стартовал предзаказ. Желающие приобрести это чудо из рф по цене 26 400 долларов должны были внести аванс в 100 “зеленых”. Покупателю обещали машину с двигателем ЗМЗ в 2,7 л на 150 “лошадок”. В варианте Premium предлагалась даже автоматическая, 6-ступенчатая КП.

Самое интересное, что на американском рынке Bremach 4×4 SUV готовился как конкурент Jeep Wrangler, Toyota 4Runner и Ford Bronco. Помимо джипа также было в планах продавать и пикап УАЗ – под названием Bremach Brio, по цене 27 800 долларов. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.