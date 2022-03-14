В Украине упростили ввоз евроблях – но есть нюанс

Таможенная служба Украины упростила процедуру ввоза в страну автомобилей на иностранной регистрации. Однако касаются они не всех, а только тех машин, которые ввезены в качестве гуманитарной помощи для ВСУ и ТРО.

Но и на этом ограничения не закончились. По новым правилам можно будет ввезти в страну только внедорожники, минивэны и микроавтобусы. Седанов эта процедура не касается.

Алгоритм ввоза следующий:

при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем т/с, проходит установленным порядком паспортный контроль, на который предоставляется загранпаспорт и любой документ на т/с с целью его идентификации;

при прохождении таможенного контроля в соответствии с Постановлением КМУ №174 от 01.03.2022 года, водителем заполняется Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, где указываются ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска;

в разделе «Вид помощи» указываются данные САМОГО транспортного средства с указанием марки, модели, VIN-кода; автомобиль оформляется инспектором таможни как ТОВАР (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя (декларанта) документов (писем, обращений), которые будут подтверждать получателя гуманитарной помощи и цели ввоза. Также декларант вносит информацию о том, что он обязуется снять данный ТС с учета. После прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.