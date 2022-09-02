DAF Трак Центр Киев возобновляет работу

Один из ведущих сервисных центров по обслуживанию грузовиков DAF Trucks в Украине – «Трак Центр Киев» возобновляет свою работу. После полномасштабного российского вторжения 24 февраля СТО компании, находящееся в Гостомеле, к сожалению, была разрушена. Однако уцелело самое главное – высокопрофессиональный коллектив, который потерял стены, но не потерял дух и самоотверженно взялся за возрождение прежнего бизнеса. И вот недавно сервисная станция снова открыла свои ворота. Теперь она располагается по новому адресу – в селе Бузовая, что в Бучанском районе Киевской области.

Благодаря друзьям и партнерам удалось найти подходящее помещение, обустроить его в соответствии со стандартами DAF Trucks и предложить клиентам традиционно широкий спектр услуг. Это продажа новых и подержанных грузовиков, гарантийный и послегарантийный ремонт, сервисное обслуживание и большой ассортимент постоянно пополняемых оригинальных запчастей.