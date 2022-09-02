Автомобильная сталь подорожает на 30% из-за войны в Украине

С октября 2022 года тонная стали будет стоить на 289 долларов дороже

Toyota повысит цены на автомобильную сталь, которую она продает производителям запчастей. По информации Nikkei Asia, нынешнее подорожание достигнет рекордных $289 за тонну. Новые цены будут действовать в октябре-марте, то есть всю вторую половину текущего финансового года, который в Японии завершается 31 марта.

Toyota является крупнейшим покупателем стали в Японии. Компания закупает металл, как для внутреннего использования, так и для своих поставщиков. Его закупочная цена служит эталоном для контрактов в ряде отраслей, от судостроения до бытовой техники.

Начиная с 2010 финансового года Toyota и Nippon Steel каждые шесть месяцев пересматривают цены в зависимости от изменения стоимости железной руды, коксующегося угля и другого сырья. Нынешнее подорожание третье за последние полтора года. В предыдущий раз ценник подняли на $143. Эта прибавка была самой большой за годы сотрудничества Toyota и Nippon Steel. Она действовала в апреле-сентябре 2022 года и была спровоцирована войной в Украине.

Как отмечается, в результате российской военной агрессии цены на сырье поползли вверх. Во втором квартале коксующийся уголь подорожал на 30% по сравнению с январем-мартом 2022 года, установив очередной рекорд. На конец августа палладий, используемый в каталитических катализаторах, подорожал на 10% по сравнению с июлем. Цены на железную руду также остаются довольно высокими. В Toyota ожидают, что в этом финансовом году затраты на сырье вырастут на $12,1 млрд.

По данным американской консалтинговой компании Alix Partners, стоимость материалов на автомобиль по сравнению со средним показателем мая 2020 года уже выросла примерно в два раза. Учитывая то, что на сталь приходится около половины стоимости материалов, Toyota, скорее всего, пересмотрит цены на свои автомобили.

Но есть и другими причины для подорожания. Например рост цен на автомобильные стекла, спровоцированный газовым шантажом России. По информации The Wall Street Journal, немецкий концерн Volkswagen уже готовится к дефициту и росту цен. Компания усиленно ищет новых поставщиков и скупает стекол.