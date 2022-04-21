DAF Truсks поставит двигатель на 220-местный автобус

Компания DAF Truсks N.V. заключила контракт с турецким производителем Otokar на поставку 100 двигателей PACCAR MX-11 для автобусов особо большой вместимости Kent XL. Это 10,8-литровый турбодизель стандарта Евро 6, развивающий 370 л. с. и 1900 Нм при 900 – 1125 об/мин. Он будет работать с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Низкопольный сочлененный автобус Otokar Kent XL имеет габаритную длину ни много ни мало 21 м. Интересно, что его прицепная часть выполнена двухосной, колеса последней оси сделаны управляемыми, что уменьшает радиус разворота. Салон вмещает до 220 человек, мест для сидения – 38. Полная масса машины достигает 34 000 кг.

Otokar Kent XL оснащается передовыми электронными системами активной безопасности. Это система, определяющая пешеходов и велосипедистов в слепых зонах и подающая водителю соответствующий сигнал. А также система, которая препятствует заносу прицепа на поворотах, автоматически ограничивая мощность двигателя.

Otokar Kent XL будет работать на популярной в Стамбуле линии скоростного автобусного сообщения IETT Metrobus, протяженностью 52 км. Здесь автобусы двигаются по специальной, отгороженной полосе, а потому по удобству представляют альтернативу метро. Ежедневно «метробусами» перевозится свыше 1 млн человек.