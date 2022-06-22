Volkswagen назвал дату премьеры электрического преемника Passat

К дебюту, который запланирован на 27 июня этого года, компания Volkswagen готовит электрический седан под названием ID.Aero. Новинка станет преемником популярного Passat, который отправили в отставку.

В преддверии премьеры производитель опубликовал тизеры модели, а которых показал ее со всех сторон. Впрочем, удивить не получилось, так как прототипы электромобиля неоднократно попадали в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Известно, что в основу новинки ляжет модульная платформа MEB, на которой также базируются другие модели семейства ID. Запас его хода будет достигать 700 км.

В продажу новинка поступит во второй половине 2023 года. Первым рынком сбыта модели станет Китай. Затем Volkswagen ID.Aero поступит в продажу в Европе и Северной Америке. Его производство наладят на мощностях завода марки в Эмдене (Германия). В компании электромобиль позиционируют, как конкурента Tesla Model3.