Дания передала Украине аварийно-спасательные автомобили

Сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает получать различную технику в качестве помощи от зарубежных партнёров. Недавно мы писали о большой партии пожарных машин из Великобритании и Франции. А вот на днях в Киев поступили три специально оборудованных аварийно-спасательных автомобиля из Дании. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время посещения одной из пожарных частей.

Более подробных данных о машинах не сообщается. Однако отметим, что Дания ещё 11 марта отправила к польско-украинской границе четыре пожарных автоцистерны. Каждая вмещает по 2500 л воды.

Cудя по фото, скорее всего это модель от фирмы Rosenbaurer на шасси MAN TGA 18.313 выпуска примерно 2004 г.Эти машины переданы местной компанией RK Brand & Teknik, а доставкой их занялось Датское агентство по чрезвычайным ситуациям, которое выделило для этой цели 10 своих сотрудников.

Отметим, что ещё в конце февраля, в первые дни войны, Датское агентство по чрезвычайным ситуациям предоставило Украине мобильный госпиталь, два внедорожника Toyota Land Cruiser, электрогенераторы на 150 кВт., 500 костюмов химзащиты и ещё около 5000 перчаток.