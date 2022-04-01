На пражском аукционе по сбору средств для ВСУ продали cуперкар от Versace

В Праге 31 марта состоялся благотворительный аукцион по сбору средств для Вооруженных Сил Украины, организованный чешским филиалом Forbes и инициативой предпринимателей «Свободу Україні», сообщает «Укринформ». Одним из самых ценных лотов стал суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition, выпущенный в 2006 году в количестве всего 20 единиц. Стартовая цена этого лота составили 9 млн чешских крон, что равняется 369 тыс. евро.

Чем же таким особенным отличается авто? Обивка салона – нижней части приборной панели, центральной консоли, потолка, дверей и кресел – выполнена из тончайшей кожи наппа с логотипом Versace. Внутри также имеются вставки из кевлара. А снаружи машину украшают глянцево-черные колесные диски Hermera. Под прозрачной крышкой моторного отсека находится мощное, 640-сильное «сердце» V12 на 6,5 л, которое разгоняет болид до «сотни» всего за 3,4 с и обеспечивает максимальную скорость в 337 км/ч.

Половина из двадцати выпущенных Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition были окрашены в белый цвет Isis, а половина – в черный Nero Aldbaren. К каждой машине изначально также полагались два кожаных чемодана с логотипом Versace и пара специальных туфлей для вождения.

Отметим, что на аукционе в Праге также были выставлены и ряд других лотов. Среди них – картина «Українка» львовской художницы Елены Папки, дизайнерские песочные часы фирмы CZapek & Moser, а также специальное предложение от украинского фермера Петра Крогмана – тур выходного дня на его агрохозяйство под Харьковом. По итогам торгов удалось собрать более одного миллиона евро. 90 процентов от этой суммы пойдет на счет Посольства Украины в Чехии, а оттуда – на закупку необходимых товаров для ВСУ, а остальная часть средств будет перечислена местной организации «Каритас», которая занимается помощью для украинцев в Чехии.