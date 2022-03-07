Дания передала Украине автомобили скорой медицинской помощи

Датская компания Falck передала Украине автомобили скорой медицинской помощи. Это 30 специализированных фургонов Mercedes-Benz Sprinter, которые до этого обслуживались на фирме SE Group в Дейринге. Эти автомобили недавно были заменены новыми, хотя находятся в довольно неплохом состоянии. Машины имеют все необходимое оборудование. Более того, перед отправкой к нам они были доукомплектованы дефибрилляторами, кислородными масками и дополнительными комплектами перевязочных материалов.

В пятницу, 4 марта автомобили отправились из города Рингстед в польский Люблин. Семь автомобилей предназначены для приграничных с Украиной районов Молдовы, где они будут задействованы для оказания помощи нуждающимся.

Все эти автомобили переданы совершенно бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Более того, в качестве их водителей выступили волонтеры – 60 датчан, которые были отобраны из более 500 человек, подавших соответствующие заявки.