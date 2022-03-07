Бронеавтомобили оккупантов трещат по швам - "Рысь" сдалась

Украинские вооруженные силы продолжают подбивать все новую и новую колесную технику российских оккупантов. На днях им удалось уничтожить легкие бронеавтомобили «Рысь» – один под Мариуполем, а другой – возле Николаева.

Бронеавтомобиль «Рысь» считается одним из самых защищенных в своем классе. Дело в том, что по сути это итальянская машина IVECO LMV (Light Multirole Vehicle), которая одной из первой получила встроенную противоминную защиту – V-образное днище из сэндвич-панелей, способных выдержать подрыв в эквиваленте 6 кг тротила. Сам же бронекорпус имеет баллистическую защиту STANAG 4569 Level 3 – от пуль 7,62 мм. Возможна также установка комплекта модульной композитной брони (с использованием керамики) немецкого производства – от крупнокалиберных пуль 12,7 мм.

В 2010 года минообороны РФ решило закупить 1775 таких машин за 30 млрд рублей. Предполагалось наладить крупноузловую сборку на СП в Воронеже. Однако реально было собрано только 358 ед. Автомобиль оказался чересчур дорогим – около 500 тыс. долларов за штуку, что почти втрое превышало стоимость чисто российского «Тигра».

Отметим, что «Рысь», он же IVECO LMV, имеет полную массу 6,5 т. Длина машины – 5504 мм, ширина – 2050 мм и высота – 1950 мм. Дорожный просвет – 473 мм. Экипаж – 1+4 чел. В движение автомобили приводит турбодизельный двигатель IVECO F1D мощностью 185 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой АКП. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.