Для ликвидации пожаров была задействована новейшая техника украинского производства

Сегодня российские оккупанты продолжают уничтожат инфраструктурные объекты на территории Украины, в частности нефтебазы. И здесь нужно отдать должное нашим спасателям, которые эффективно устраняют последствия этих подлых действий. В этом им помогает мощная пожарная техника. Особенно стоить отметить автомобили известного отечественного предприятия «Пожмашина».

Так, во время недавнего сильного возгорания нефтехранилища в г. Дубно была задействована пожарная автоцистерна АЦП EN 1846-S-1-6-5000-10/300-2 модели 535М. При помощи двух лафетных стволов она долгое время охлаждала резервуары. Установленный новейший насос производства «Пожмашина» – EN 1028-1 FPN 10-3000 производительностью 3000 л/мин беспрерывно подавал воду из пожарного водоема в течение 18 (!) часов.

А на ликвидации еще одного масштабного пожара – на нефтебазе в пгт. Клевань, что в Ровенской области, этот насос проработал без остановок 13 часов. Таким образом, украинский производитель смог довести на практике, что его продукция ничем не уступает более дорогой зарубежной. Слава Украине!