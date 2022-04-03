В Киеве возобновил работу сервис проката велосипедов Bikenow

Позже компания планирует предоставлять электросамокаты

С 1 апреля 2022 года киевляне получили возможность передвигаться по городу на велосипедах сервиса Bikenow. По словам совладельца сервиса Алексея Кладова, изначально парк велосипедов будет насчитывать 200 единиц. Ежедневно это количество будет увеличиваться, но оно будет существенно меньше, чем до начала войны.

Стоимость разовой поездки на велосипеде составит 5 грн старт + 1 грн за минуту, но она может корректироваться. В частности, тарифы будут зависеть от зоны поездок и комендантского часа. Также предусмотрены абонементы для постоянных клиентов.

Для того, чтобы воспользоваться прокатным велосипедом Bikenow, необходимо загрузить одноименное приложение, пополнить «кошелек» с помощью банковской карты, найти велосипед на карте и отсканировать на нем QR-код. Сервис просит клиентов не пренебрегать своей безопасностью, не передвигаться по паркам и скверам и в случае воздушной тревоги и следовать в укрытия.

Также компания планирует запуск электросамокатов, но поездки будут ограничены, поскольку у сервиса нет возможности обеспечить довоенный уровень обслуживания. Кроме того, из-за невозможности купить валюту, Bikenow не может забрать партию новых самокатов из Китая.