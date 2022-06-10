Vodafone помогает автомобилистам в поисках топлива – подробности

Международная телекоммуникационная компания Vodafone запустила в Украине новую бесплатную услугу. С ее помощью абоненты смогут найти ближайшую АЗС, где есть топливо.

Услугу «Где топливо» может подключить каждый желающий. Для этого нужно отправить SMS на номер 225. В сообщении обязательно указать цифру, которая обозначает желаемый вид горючего: 1 – газ, 2 – бензин, 3 – дизель.

Сообщения будут присылаться каждый раз, когда у оператора появится информация о наличии топлива на близлежащих АЗС. Для отключения рассылки нужно отправить SMS со словом «СТОП» на тот же номер.