Событие Для ремонта высоковольтных линий поставлены автоподъемники на шасси MAN TGM 4x4

Известный отечественный производитель – компания «Спец-Ком-Сервис» (Polycar) поставила клиенту два автоподъемника на полноприводных шасси MAN TGM 18.250 (4х4). Последние рассчитаны на полную массу 18 т, имеют дорожный просвет 344 мм и оснащены 250-сильным двигателем стандарта Евро 6.

Сами автовышки – марки Paksan имеют максимальный горизонтальный вылет 20 м и грузоподъемность люльки 250 кг. А различаются они высотой подъема – 32 и 37 м. Новые машины будут использоваться для обслуживания и ремонта высоковольтных линий электропередач.