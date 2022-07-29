Определены самые надежные китайские автомобили – рейтинг

Времена, когда китайские автомобили были откровенно жалкими, давно прошли. Теперь они составляют достойную конкуренцию машинам европейских и американских производителей. Специалисты агентства JD. Power провели оценку представителей автопрома из Поднебесной и составили список самых надежных моделей.

В рамках исследования эксперты американского агентства опросили 25 тысяч владельцев машин из Китая на предмет поломок и других недочетов, которые были выявлены ими в течение 90 дней после покупки. В лидерах оказались премиальные модели. Больше всего баллов набрали марки Buick и GAC-Honda. Из 1000 возможным им присудили 759 баллов. Следом идут FAW-Hongqi и GAC Toyota, у которых по 756 баллов.