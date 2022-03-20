Дорожные строители взялись за доставку гуманитарной помощи в регионы

Сегодня регионы Украины, где ведутся активные боевые действия, особо нуждаются в гуманитарной помощи. Для ее доставки используется самый разнообразный автотранспорт. Так, например, один из гигантов дорожного строительства в нашей стране – компания «Автострада Юг» предоставила свой автопарк для выполнения этой жизненно важной миссии. Буквально вчера, 19 марта конвой из более десятка автомобилей марки Ford Trucks доставил свыше 300 т медикаментов, продуктов питания, одежды и средств гигиены из Днепропетровской области в Херсонскую.

На фото видны четырехосные самосвалы Ford Trucks 4142 (8х4), каждый из которых в мирное время перевозит до 26 т стройматериалов в кузовах объемом до 24 кубометров. В колонне также замечен и седельный тягач 1842 с самосвальным полуприцепом.

Теперь весь этот автотранспорт, поставленный в свое время официальным дистрибьютором Ford Trucks – компанией АВТЕК, поможет выстоять в войне с российскими оккупантами. А после победы, которая будет за нами, такие компании как «Автомагистраль Юг» с новой силой возьмутся за дорожное строительство и помогут в кратчайшие сроки восстановить разрушенную инфраструктуру. Героям слава!