Украине передали три уникальных пожарных автомобиля

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена передал львовским коллегам три сверхмощных пожарных автомобиля Сontinental Eagle Six. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Хорала на брифинге, организованном прямо на летном поле.

Один из автомобилей имеет колесную формулу 4х4, а два других – 6х6. Они построены британской компанией Continental Contract development Ltd. из г. Вустер. Данные экземпляры выпущены в 1999 году.

Наружные панели кабины и надстройки машин изготовлены из полимерного материала Plastisol. Автомобили оснащены турбодизелем Detroit Diesel – 12-литровым агрегатом V8 мощностью 593 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач Allison.

«Орел» имеет запас воды 14 000 л, резервуар для пенообразователя на 1440 л и еще бак на 250 кг порошка. Применяется насос Godiva производительностью 5410 л/мин. Машина оборудована двумя лафетными стволами: на крыше, марки Chubb – производительностью до 4540 л/мин или 2 кг порошка в секунду, и на переднем бампере, марки Akron Brass – 1140 л/мин. Многотонный автомобиль разгоняется от 0 до 80 км/ч всего за 40 с. Максимальная же скорость составляет 120 км/ч.

Аэропорт Варшавы передал полностью укомплектованный и заправленные автомобили. Машины будут доставлены в Украину на днях с помощью автовозов за счет отправителя. При этом сам столичный аэропорт не останется без машин-огнеборцев.

Три года назад сюда прибыло подкрепление в виде двух аэродромных пожарных автомобилей Rosenbaurer Pantera на шасси MAN 33.500 (6х6). Кстати, одна такая «Пантера», стоимостью под миллион евро, работает в аэропорту «Борисполь» с весны 2017 года.