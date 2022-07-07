Электрический автопоезд DAF испытали на самой высокогорной дороге

На самой высокогорной дороге Австрии – Гросклоккнер недавно были проведены ходовые испытания электрического седельного тягача DAF CF Electric. Только представьте, 26-тонный автопоезд прошел 48 км с 36-крутыми поворотами и уклоном до 12%. И все это на высоте над уровнем моря от 805 до 2504 м.

Таким образом, DAF CF Electric стал первым полностью электрическим грузовиком, проехавшим по этой горной дороге. Мероприятие было организовано австрийским дилером DAF Trucks – компанией Tschann, которое доказало, что безвредным тягачам под силу и такие сложные маршруты.

Отметим, что машины DAF CF Electic доступны на рынке с 2018 года. Они предлагаются в качестве седельных тягачей 4х2 или шасси 6х2. Полная масса автопоезда может достигать 37 т. Автомобили уже работают в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Венгрии по доставке грузов в супермаркеты, в качестве контейнеровозов и на вывозе мусора.

В движение DAF CF Electic приводит электромотор мощностью 210 кВт (пиковая – 240 кВт), который питают батареи емкостью 350 кВт.ч (эффективная – 315 кВт.ч). Запас хода достигает 200 км, а с промежуточными зарядками перевозчикам удается проехать до 500 км в сутки. Для полной зарядки батарей от станции 250 кВт/400А необходимо всего 75 минут.