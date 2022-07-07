Для ВСУ зарезервировали десятки французских Gelandewagen

Cегодня Вооруженные силы Украины остро нуждаются в большом количестве различных автомобилей, в том числе грузовых, а также легких внедорожниках. И страны-партнеры готовы их поставлять. Но для этого нужны средства. Фонд обороны Украины начал сбор пожертвований на приобретение крупной партии армейских автомобилей, которые уже зарезервированы на одной из зарубежных площадок. В общей сложности нужно около 100 млн грн. Как видно из фотографий, для отправки подготовлены десятки полноприводных грузовиков Renault 6х6, а также внедорожники, сильно напоминающие Gelandewagen.

Оказывается, это французские машины Peugeot P4, изготовленные в свое время в кооперации с Mercedes-Benz. Двухдверный открытый кузов у них во многом унифицирован с немецким донором, а вот двигатель и трансмиссия уже свои.

Под капотом могут быть либо бензиновые агрегаты – 2,0 л (79 л.с.) и 3,0 л (170 л.с .), либо дизельные 2,5 л – атмосферный в 76 л. с. и турбо в 110/150 л. с. Французская армия в начале 80-х заказала 13 500 таких автомобилей. С 1985 году производство Peugeot P4 передали фирме Panhard, которая изготовила около 6000 ед.