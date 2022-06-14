Эстония отправила в Украину первую партию автобусов IVECO

Из Таллина в Бучу 13 июня выехали первые пять междугородных автобусов большого класса – машины IVECO Irisbus Crossway. Все они переданы Украине в качестве гуманитарной помощи от эстонского народа. Как отметил вице-канцлер МИД Андреас Рунду, к ним поступил запрос на полсотни машин для Бучанского района. На сегодняшний день найдено уже порядка 30 машин. Это IVECO Irisbus Crossway, т. н. «облачные автобусы», которые были приобретены 10 лет назад за средства, вырученные от продажи Испании квот на СО2, сообщает ERR.ee

На доставку первой партии автобусов из Таллина в Бучу понадобится около трех дней. Поначалу их планировали использовать как эвакуационные, однако, исходя из нынешней ситуации, выпустят на маршрут в качестве рейсовых. Остальные автобусы хотят отправить в Житомирскую область, руководство которой попросило Эстонию помочь в восстановлении транспортной инфраструктуры, разрушенной в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

Что же касается автобусов IVECO Irisbus Crossway, то это вполне современные машины, отвечающие всем европейским стандартам. В салоне установлены комфортабельные кресла. Посадку-высадку облегчают двустворчатые боковые двери. Более того, имеется все необходимое для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями.