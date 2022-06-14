ЕС запретил продажи новых автомобилей с ДВС с 2035 года

К 2025 году Европа должна стать первым углеродно-нейтральным континентом

Европарламент проголосовал за запрет продаж новых автомобилей с ДВС с 2035 года. В соответствии с планом превращения Европы в первый углеродно-нейтральный континент к 2030 году выбросы СО2 от автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с 2021 годом. Хотя первоначальное требование к автопроизводителям, установленное в 2021 году, предусматривало сокращение выбросов СО2 на 37,5%.

На заседании Европарламента в Страсбурге, депутаты отказались ослабить норму разрешающую продажи гибридных автомобилей. За нее выступали представители Европейской народной партии. Не прошло и предложение и Партии зеленых, представители которой предлагали отодвинуть запрет на гибриды до 2030 года. Также на отсрочке до 2035 года настаивала немецкая автомобильная ассоциация VDA, аргументируя свое предложение «неопределенностью зарядной инфраструктуры».

Окончательное решение, учитывающее позицию каждого из 27 государств-членов ЕС, примут после заключительной фазы переговоров между Европарламентом и Советом ЕС. В любом случае отказ Европы от автомобилей с ДВС положительно отразится на окружающей среде. Европейский Союз является третьим в мире по величине загрязнения. На легковые и грузовые автомобили приходится около 20% выбросов СО2 стран ЕС. При этом только легковые автомобили генерируют 61% выбросов от общеевропейского объема.

Но есть в принятой евродепутатами норме значительный пробел — запрет не распространяется на подержанный автомобили. Бензиновые машины, купленные накануне введения запрета, будут продолжать ездить и загрязнять окружающую среду и далее. В ЕС рассчитывают, что к 2050 году они исчезнут с дорог естественным способом. Поскольку жизненный цикл большинства автомобилей составляет 15 лет.