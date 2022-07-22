«24 години Спа» - віртуальний гоночний Марафон

Команда “Digital Autosport of Ukraine” запрошує на щорічний віртуальний гоночний Марафон 24 години Spa-Francorchamps iRacing Special Events 2022

Марафон «24 години Спа», який стартує цієї суботи, 23 липня о 10 годині.

В складі команди пілоти Автомобільної Федерації України, серед яких є як призери та переможці етапів Чемпіонатів України, так і пілоти, що вперше спробують себе у марафоні на 24 години.

Представляємо команду “Digital Autosport of Ukraine” на перегонах «24 години Спа»-2022 :

Кирило Негой

Девід Пастухов

Олександр Сольський

Михайло Хараджян

Бондар Андрій

Команда обрала для себе автомобіль Феррарі

Подивитися перегони можна на офіційному каналі КЦА ФАУ

https://www.youtube.com/channel/UCSxB9h_41zt9JJap5fs-UzQ

Нагадуємо, що дізнатися найсвіжіші новини зі світу цифрового автоспорту можна на ресурсах КЦА FAU:

Discord

https://t.me/simracingUkraine

Команда «Digital Autosport of Ukraine» виступає за підтримки:

Генеральні Інформаційні партнери – Автобазар та Автоцентр

Febi bilstein – автозапчастини для легкових та комерційних автомобілів від Німецького постачальника. https://www.facebook.com/febi.bilsteinFUA

A-tune – Ваш партнер по сімрейсінгу. https://a-tune.com.ua/catalog/simracing/

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Информаційний ресурс – “DriveContact” https://drivecontact.com.ua/