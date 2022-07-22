«24 години Спа» - віртуальний гоночний Марафон
Команда “Digital Autosport of Ukraine” запрошує на щорічний віртуальний гоночний Марафон 24 години Spa-Francorchamps iRacing Special Events 2022
Марафон «24 години Спа», який стартує цієї суботи, 23 липня о 10 годині.
В складі команди пілоти Автомобільної Федерації України, серед яких є як призери та переможці етапів Чемпіонатів України, так і пілоти, що вперше спробують себе у марафоні на 24 години.
Представляємо команду “Digital Autosport of Ukraine” на перегонах «24 години Спа»-2022 :
- Кирило Негой
- Девід Пастухов
- Олександр Сольський
- Михайло Хараджян
- Бондар Андрій
Команда обрала для себе автомобіль Феррарі
Подивитися перегони можна на офіційному каналі КЦА ФАУ
https://www.youtube.com/channel/UCSxB9h_41zt9JJap5fs-UzQ
Нагадуємо, що дізнатися найсвіжіші новини зі світу цифрового автоспорту можна на ресурсах КЦА FAU:
https://t.me/simracingUkraine
Команда «Digital Autosport of Ukraine» виступає за підтримки:
Генеральні Інформаційні партнери – Автобазар та Автоцентр
Febi bilstein – автозапчастини для легкових та комерційних автомобілів від Німецького постачальника. https://www.facebook.com/febi.bilsteinFUA
A-tune – Ваш партнер по сімрейсінгу. https://a-tune.com.ua/catalog/simracing/
Информаційний Партнер: ресурс про кіберспорт gameinside.ua
Информаційний ресурс – “DriveContact” https://drivecontact.com.ua/