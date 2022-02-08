Ford в Европе отличился двумя коммерческими моделями

Брендом номер один среди коммерческих автомобилей в Европе, по итогам 2021 года, стал Ford, причем уже седьмой год подряд. Машины с «голубым овалом» лидируют на девяти рынках – Великобритании, Ирландии, Дании, Финляндии, Греции, Венгрии, Чехии, Румынии и Турции. В сегменте пикапов модель Ford Ranger также лучшая – с долей 38,1%. А что касается фургона Transit Custom, то он стал самым продаваемым автомобилем Ford в четвертом квартале – 32 779 ед. А вот по итогам всего года его совсем на чуть-чуть обогнал кроссовер Puma – 132 455 против 131 028 ед. У обоих рост в 14 231 и 16 125 ед. соответственно.

За прошлый год в двадцати странах Европы реализовали 54 308 пикапов Ranger, что на 11 149 ед. больше, чем в 2020-м. На подъеме оказался и «полноразмерный» Transit – 102 520 ед. (+ 15 143 ед.). Всего же в ушедшем году Ford of Europe продал 878 648 легковых и коммерческих автомобилей, заняв на рынке долю 6,4%. Самыми успешными для компании стала Великобритания – 238 530 ед. (доля 11,8%), Германия – 168 760 ед. (5,7%), Италия – 102 631 ед. (6,2%), Франция – 73 160 ед. (3,4%) и Испания – 47 044 ед.(4,5%).