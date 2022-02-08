Израиль откажется от закупки автобусов с ДВС

Израиль анонсировал переход на экологически чистый общественный транспорт. С 2026 года все закупаемые новые городские автобусы должны быть с нулевым вредным выбросом. Это позволит к 2036 году перевести весь муниципальный автобусный парк на электротягу. Предусмотрен и переходной период. Так, с 2024 года не менее 30% всех приобретаемых новых городских автобусов должны соответствовать классу zero emission, а затем эта доля возрастет до 50%. Для сравнения, Директивной ЕС об экологическом транспорте предписывается закупка не менее 22,5% электробусов уже с 2021 года, и не менее 45% – с 2026-го.

Отметим, что сегодня дизельные автобусы составляют всего 1% от всего израильского автопарка, однако по выбросам СО2 и твердых частиц они занимают долю в 16% и 7% соответственно. Электробусы позволят на 60-80% сократить выбросы парниковых газов, а также в три раза снизить уровень шума транспортных средства.

В ноябре 2021 года стал известен победитель тендера на закупку электробусов для крупнейшего израильского оператора общественного транспорта – Egged. Им стала компания BYD, которая должна уже до конца 2022 года передать заказчику 100 низкопольных 12-метровых машин. Сотрудничество китайского производителя с Egged началось еще в 2017 году. На сегодняшний день в автопарке предприятия работает 24 электробуса BYD, а всего на израильских дорогах эксплуатируется 37 автобусов данной марки.