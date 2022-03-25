Франция передала Украине пожарные автомобили и новые "скорые"

На днях из Франции в Румынию была отправлена колонна из 11 пожарных и 16 автомобилей скорой помощи, предназначенных для украинских спасателей. Кроме того, с ними выехали 23 грузовика, перевозящих 49 т различного медицинского и спасательного оборудования (средства защиты, ручные лестницы, пожарные рукава и др.).

Судя по фото, опубликованным Министерством Европы и иностранных дел на страничке в Twitter, в гуманитарную помощь вошли такие машины как Renault Master и Mascott, Peugeot Boxer, IVECO Daily, а также пикап Toyota Hilux. Всю эту технику согласились доставить к нам 100 спасателей-добровольцев.

Кроме того, накануне, 22 марта из Франции в Украину была отправлена еще одна колонна – 21 новый автомобиль скорой помощи, закупка которых осуществлялась за счет местных властей и пожертвований различных компаний. Это такие автомобили как Fiat Talento (модель однотипна с Renault Traffic III) и Peugeot Expert. Вся эта гуманитарная помощь была организована Центром кризисов и поддержки Министерства Европы и иностранных дел при активном участии Министерства внутренних дел Франции.