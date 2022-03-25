Uber возобновил работу в пяти городах Украины

Сервис выделил $3,5 млн на гуманитарную поддержку украинцев

С 24 марта компания Uber возобновила работу В Украине. Пока сервис будет обеспечивать поездки и транспортировку гуманитарной помощи в пяти городах: Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах. До 31 марта По промокоду SLAVAUA компания предлагает скидки до 150 гривен на три поездки до 31 марта 2022 года.

«Uber будет продолжать работать над возобновлением работы в других городах Украины, предоставляя приоритет безопасности и тесному сотрудничеству с местными властями и неправительственными организациями. Пока все платежи за поездки в Украине в полном объеме поступают водителям, Uber не берет комиссий», — рассказал генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Марчин Мочирог.

Также компания Uber предоставила более 3,5 миллионов долларов на гуманитарную поддержку украинцев. Средства собирают в 75 городах 16 стран мира. Для этого запущена специальная опции, которую могут выбрать пользователи сервиса, желающие внести свой вклад в помощь Украине. Все пожертвования поступают в Международный комитет спасения.

Кроме того, сервис обеспечивает поездки между Львовом и польской границей — опция Uber Aid. Обычная стоимость поездки к пункту пропуска на границе с Польше составляет 1500 грн, но по специальному промокоду две поездки по этому маршруту сервис предоставляет бесплатно.

Воспользуйтесь следующими промокодами на две бесплатные поездки между Львовом и пунктами пропуска:

UA Рава-Русская / PL Hrebenne:

KORDONRAVA для поездок из Львова до границы

KORDONRAVA2 для поездок от границы во Львов

UA Грушев / PL Budomierz:

KORDONHRUSHIV для поездок из Львова до границы

KORDONHRUSHIV2 для поездок от границы во Львов

UA Краковец / PL Korczowa:

KORDONKRAKOVETS для поездок из Львова до границы

KORDONKRAKOVETS2 для поездок от границы во Львов

UA Шегини / PL Medyka:

KORDONSHEHYNI для поездок из Львова до границы

KORDONSHEHYNI2 для поездок от границы во Львов

Также на польской границе услуга Uber Aid доступна для бесплатных поездок в Люблин и Ряшев. Кроме того, бесплатные поездки через приложение также доступны для всех, кто направляется в пункты сбора пожертвований, организованных Красным Крестом.