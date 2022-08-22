Golden Dragon поставит на Балканы 18-метровые электробусы

Компания Golden Dragon отправила в Болгарию партию своих 18-метровых электробусов. Городские низкопольные машины адаптированы для балканского рынка. В частности, здесь видоизменена передняя светотехника, а замок для открытия/закрытия передней двери расположен над правой фарой.

Салон получил компоновку сидений 2+2, а у второй и третьей двери – откидные пандусы для колясок. Ширина дверных проемов увеличена. Посадку-высадку также облегчает регулируемая пневмоподвеска ECAS. В кабине водителя установлено кресло на пневмоподвеске, с подогревом, а также удобный дисплей тачскрин на приборной панели.

Так как зимой в Болгарии температура воздуха может опускаться до -20С, аккумуляторный отсек и пассажирский салон получили дополнительную теплоизоляцию. Наличие интеллектуальной платформы Golden Dragon Cloud позволяет операторам отслеживать перемещение автобуса в режиме онлайн.

Сочлененный электробус оснащен силовой установкой E-power третьего поколения и батареями CATL емкостью 500 кВт.ч. Запас хода достигает 400 км. В Болгарии машины планируют эксплуатировать в центре городов – со средней скоростью 30 – 50 км/ч.

Ежедневно электробусы будут проходить порядка трехсот км и заряжаться в ночное время через двойной порт мощностью 300 кВт. Автобусы укомплектованы современными электронными системами активной безопасности – EBS+ASR и др.

Отметим, что Golden Dragon впервые вышел на болгарский рынок в начале 2022 года, поставив партию 12-метровых электробусов.