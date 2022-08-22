Audi анонсировала четвертую модель серии Sphere

Официальная премьера электрического кроссовера Activesphere состоится в 2023 году

Audi продолжает продвигать свою новую линейку электрических концептов серии Sphere. Очередная порция официальных тизеров раскрывает внешность четвертой модели линейки — будущего кроссовера Activesphere. Новинка позиционируется в качестве модели для любителей активного образа жизни.

«Первенца» семейства — двухместный родстер Skysphere — компания показала в июле 2021 года на выставке Pebble Beach Concours d’Elegance. «Изюминкой» модели стала способность изменять колесную базу. Вторым был роскошный седан Gransphere, который в компании называют «частным самолетом на дороге».

В начале 2022 года Audi представила концепт Grandsphere, разработанный специально для городских условий. Внешне шоу-кар представляет собой что-то среднее между кроссовером и минивэном. Это позволит использовать электромобиль для перевозки как пассажиров, так и грузов.

Премьера кроссовера Activesphere запланирована на начало 2023 года. Как говорится в официальном пресс-релизе Audi, новинка «предложит максимальную вариативность для активного образа жизни — как на дороге, так и вне ее». Также всем моделям Sphere обещаны развитые автономные технологии.