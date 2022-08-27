Грузовики Renault Trucks освоили в Украине еще одну профессию

Этот развозной грузовик Renault Trucks семейства D, с ярко-красной кабиной и приметными, светодиодными фарами изогнутой формы с недавнего времени работает на Киевской картонно-бумажной фабрике. На отечественном предприятии «Спецбудмаш» машину укомплектовали системой быстрой погрузки-разгрузки XR Multilift 14S.56 грузоподъемностью 14 т, которая работает с емким кузовом-контейнером с задними распашными створками и тентованной крышей. (На фото внизу машина снята с разными кузовами, с интервалом в один день). Автомобиль задействован для перевозки макулатуры и другого сырья для крупнейшего в Украине целлюлозно-бумажного предприятия, способного перерабатывать до 1500 т вторсырья в сутки.

Что же касается базового шасси, то представленная модель Renault Trucks семейства D (4х2) рассчитана на полную массу 18 т и укомплектована 7,1-литровым турбодизелем стандарта Евро 5. Такие моторы имеют мощность от 265 л. с., развивая от 1010 Нм при 1200 – 1800 об/мин. Кабина шириной 2,1 м применяется удлиненная, т. н. Global Cab, в которой за сиденьями имеется еще место для различных вещей.

Отметим, что Renault Trucks семейства D предлагается с различной колесной базой – от 3250 до 6500 мм, тремя вариантами шасси по высоте, колесами диаметром 17,5 – 22,5 дюймов и четырьмя версиями кабины, включая спальную. Могут устанавливаться двигатели DTi 5 и DTi8 стандарта Евро 5 – рабочим объемом 5,1 и 7,7 л и мощностью от 210 до 320 л. с. Коробки передач также самые разнообразные – механические, 6- или 9-ступенчатые, роботизированные, 6-ступенчатые или полностью автоматические, также 6-ступенчатые.