Электрический седан Toyota BZ3 показали задолго до премьеры

Официальная презентация новинки состоится в конце 2022 года

Министерство промышленности Китая опубликовало изображения серийной версии электрического седана Toyota BZ3. Благодаря этой утечке внешность «батарейной» новинки удалось рассмотреть задолго до официальной премьеры, запланированной на конец 2022 года.

Серийный Toyota BZ3 имеет много общего с концептом bZ SDN, представленным в конце 2021 года. У автомобилей короткая передняя часть кузова и L-образный блок передних фар. Визуально фары объединены в одно целое тонкой светодиодной перемычкой, которая загорается вместе с дневными ходовыми огнями.

В основе седана лежит модульная платформа e-TNGA, предназначенная исключительно для электромобилей. На этой архитектуре построены кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Габаритная длина BZ3 — 4725 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1475 мм. Размер колесной базы — 2880 мм.

По предварительным данным, седан укомплектуют одним электродвигателем мощностью 184 или 245 л.с. в зависимости от версии и литий-железо-фосфатным аккумуляторным блоком. Емкость батареи не уточняется. Привод будет задним. Клиенты смогут выбирать из дисков диаметром 16 или 18 дюймов.

Одним из целевых рынков седана Toyota BZ3 будет Китай. Производство наладят на совместном предприятии FAW-Toyota в 2023 году.