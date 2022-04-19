Харьковщина получила бронированные «скорые» Nissan NP300 Navara

Зарубежные партнеры сегодня активно помогают Украине автомобилями скорой медицинской помощи и медикаментами. На днях для работы в Харьковской области прибыли восемь «скорых» на базе полноприводных пикапов Nissan NP300 Navara.

Эти машины имеют бронированную кабину, что сделает их пребывание в районах боевых действий более безопасным. Автомобили были предоставлены международной гуманитарной организацией MOAS, оказывающей медицинскую помощь наиболее уязвимым группам населения в районах со сложной логистикой.

О передаче бронированных скорых Nissan NP300 Navara рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей страничке в Фейсбук. За доставку такой нужной помощи он также поблагодарит Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его начальника – генерала Кирила Буданова.