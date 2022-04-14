Харьковские спасатели получили из Польши специализированные автомобили

На днях Харьковский гарнизон ГСЧС пополнился тремя специализированными автомобилями, закупленными в Польше благотворительной организацией United Help Ukraine.

Прибывшие машины представляют собой пожарные автоцистерны с аварийно-спасательным оборудованием. Все они построены на трех разных шасси среднетоннажных грузовиков. Это MAN L2000, Volvo FL и IVECO EuroCargo.

Каких-либо технических подробностей про автомобили не сообщается, однако на фотографии можно рассмотреть некоторые интересные нюансы. На кабине IVECO EuroCargo, ниже лобового стекла нанесена надпись Ziegler – известного немецкого производителя пожарных автомобилей, в том числе и аэродромных. А на открытой двери этой же машины просматривается индекс 100E18. Это говорит о том, что данное шасси IVECO EuroCargo рассчитано на полную массу 10 т и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 180 л. с.

Кстати, вчера мы писали об интересном пожарном автомобиле – на шасси грузовика известной польской марки Jelcz. Эта машина из ГСЧС Запорожской области помогала вытаскивать из грязи автобусы, следовавшие в составе гуманитарного конвоя из оккупированных рашистами областей.