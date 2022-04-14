Австралийские бронемашины Bushmaster для Украины уже прибыли в Европу

Осталось совсем немного и австралийские бронемашины Bushmaster заступят на охрану украинской земли. Первые из них уже прибыли в один из аэропортов Европы, сообщает Объединенное оперативное командование Австралии. Как видно, машины были доставлены военно-транспортными самолетами C17A Globemaster III. Хотя не исключено, что в этом им помогал и наш «Руслан», который можно рассмотреть на заднем плане.

Отметим, что всего австралийское правительство распорядилось передать Украине 20 таких бронемашин на общую сумму 38 млн долларов. Отмечается, что все они оснащены дополнительным бронированием и прибудут с комплектом необходимых запчастей. В Украину Bushmaster поставят без вооружения, кроме того из первых прибывших в Европу машин есть и санитарные.

О технических характеристиках Bushmaster мы уже рассказывали, но все же вкратце напомним еще раз. Эта машина перевозит до 9 человек десанта и защищает от бронебойных пуль 7,62 мм, а также от подрыва мин, эквивалентных 9 кг тротила. В движение 15,4-тонный броневик приводит 300-сильный дизельный двигатель Caterpillar, работающий в паре с 6-ступенчатой АКП от ZF.

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