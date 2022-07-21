IVECO Bus начнёт работу над беспилотными шаттлами

Iveco Bus и технологическая компания Via Transportation подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для изучения возможности будущего сотрудничества в разработке индивидуальных решений для общественного транспорта по запросу и связанных цифровых услуг для автобусов. Об этом было объявлено в ходе международного мероприятия Beyond Iveco Group .

Компания Via, основанная в 2012 году, ставит перед собой цель использовать новые технологии для разработки систем общественной мобильности за счет оптимизации сетей автобусов, шаттлов, транспортных средств, оборудованных для инвалидных колясок, школьных автобусов, автономных транспортных средств и электромобилей по всему миру.