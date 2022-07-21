Великобритания поставила для ВСУ эффективные комплексы ПВО

Вооруженные силы Украины уже получили из Великобритании шесть самоходных зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, сообщает Defense Express. По большому счету это тот же переносной ЗРК StarStreak, установленный на шасси легкого танка FV101 Scorpion. На каждой машине имеется по восемь пусковых установок, которые могут «достать» цель на высоте до 7 км.

Интересная деталь – вместо фугасной боевой части в каждой ракете используются по три суб-боеприпаса. Каждый из них имеет собственную систему наведения по лазеру и может развивать три скорости звука.

Зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM весьма эффективное оружие, которое поможет ВСУ защитить свою бронетехнику при контрнаступлении. На вооружении британской армии находятся всего 60 таких ЗРК, поэтому поставка Украине десятой части от всего арсенала таких установок – очень дружественный шаг.