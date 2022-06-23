IVECO Bus вернется к производству автобусов на исторической родине

В проекте возрождения автобусного производства IVECO Bus в Италии задействованы заводы в Турине и Фодже , специализирующиеся в настоящее время на производстве промышленных двигателей внутреннего сгорания. Так, на исторической родине планируется наладить производство экологически чистых машин с аккумуляторными и водородными электрическими двигателями. Проект внесет вклад в энергетический и экологический процесс перехода общественного транспорта в Италии и окажет положительное влияние на развитие цепочки поставок. Для этого компания планирует обучать нынешних сотрудников и нанимать новых.

В частности, на заводах в Пьемонте будет усилена инженерная и производственная деятельность по производству электрических аккумуляторов, а в Фодже появятся новые линии для окончательной сборки высокотехнологичных автобусов с нулевым уровнем выбросов (аккумуляторных и на водородныдных топливных элементах) и с низким уровнем выбросов (моделей на метане/биометане и дизеле/биодизеле последнего поколения).

На первом этапе сборка новых автобусов будет налажена на других заводах Группы, которые уже занимаются производством моделей Iveco Bus. Затем сборочный процесс продолжится в Фодже благодаря альтернативным силовым установкам, произведенным в Турине. Проект по налаживанию производства IVECO Bus находится на стадии cогласования и может быть запущен уже в 2022 году с целью налаживания сборки первых автобусов весной 2023 года.