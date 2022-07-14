Зрелищная авария: Nissan GT-R перевернулся на трассе 11 раз (видео)

Автомобиль получил повреждения, а водитель чудом остался жив

Гонки — довольно опасное и рискованное занятие, которое может в любой момент получить непредвиденный исход. Так и получилось с водителем 1500-сильного Nissan GT-R Миком Мансуром.

Несмотря на свой внушительный опыт, он не справился с управлением и перевернулся 11 раз подряд при этом чудом остался жив. О своих впечатлениях и том, как все было он поделился в 30-минутном ролике, опубликованном на YouTube.

После разгона его Nissan GT-R начал вилять из стороны в сторону немного раскачиваясь. Мик попытался удержать управление, но автомобиль начало нести. После того как одно из колес коснулось травы, одна покрышка взорвалась. На тот момент скорость автомобиля составляла 270 км/ч. Последнее привело в опрокидыванию. Автомобиль пролетел «кувырком» 11 раз подряд, после чего остался стоять на крыше в клубах густого дыма.

После случившегося гонщика забрала карета скорой помощи. Проведя необходимые обследования врачи диагностировали отсутствие серьезных травм, сказав что Мик отделался несколькими синяками. В тот же день мужчине разрешили вернуться домой.

Что касается автомобиля, то специалистам удалось вытащить из Nissan GT-R двигатель, коробку передач и несколько деталей интерьера.

После пережитого Мик Мансур не планирует отказываться от участия в гонках, а скорее напротив. Он еще раз подчеркнул насколько важны системы безопасности. Он прекрасно понимает, что без них он бы не выжил.