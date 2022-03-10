IVECO прекратила поставки грузовиков в РФ и Беларусь

Компания IVECO присоединалась к ведущим автопроизводителям, которые решили показать свое отношение к путинскому режиму, развязавшему беспрецедентную войну в Украине. Отныне грузовики IVECO не будут поставляться как в Россию, так и Беларусь.

Более того, IVECO Group рассматривает возможность выхода из совместного предприятия “ИВЕКО-АМТ” в России. Это СП, в котором итальянской стороне принадлежит 33% акций, расположено в городе Миасс и занимается производством грузовиков тяжелого класса. Оно было основано еще в 1994 году и до 2009 года носило название “Уралаз-Ивеко”. В этом году здесь планировали построить порядка 600 – 700 автомобилей.

Генеральный директор IVECO Геррит Маркс вот что рассказал агентству Bloomberg: “Пока у власти в РФ находится этот режим я немогу здесь вести свою бизнес”. По его оценке, в итоге компания потеряет от 15 до 20 млн евро доходов только в первом квартале, однако, тем не менее, пока не собирается возобновлять продажи.