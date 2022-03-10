Какие именно автомобили "Богдан" передали для украинской армии

Корпорация «Богдан» передала на днях украинской армии автомобилей и бронетехники на сумму около 100 млн грн. Что же это за машины?

Начнем с многофункциональных бронеавтомобилей – «Барс-6» и «Барс-8». Оба имеют колесную формулу 4х4, рассчитаны для перевозки личного состава, грузов, а также приспособлены для установки боевых модулей.

«Барс-6» разработан на «Черкасском автозаводе», а вот бронекорпус для него спроектировали на киевском предприятии «Практика». Последний имеет баллистическую защиту Level 1 по STANAG 4569 и вмещает до 6 человек, включая водителя.

Полная масса автомобиля – около 7 т. В движение машину приводит 3,9-литровый турбодизель Hyundai мощностью 130 л.с., работающий в паре с механической 5-ступенчатой КП. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Другой бронеавтомобиль – «Барс-8» уже побольше. Он построен на усиленном шасси пикапа Dodge Ram 5500 и рассчитан на полную массу до 10 т.

Выше здесь и класс баллистической защиты – Level 2 по STANAG 4569. Машина рассчитана на перевозку 10 человек (2+8). Под капотом установлен 6,7-литровый турбодизель Cummins в 350 «лошадок». Коробка передач – механическая или автоматическая. Максимальная скорость – 110 км/ч.

Отметим, что на базе «Барс-8» был создан уникальный мобильный минометный комплекс ММК8 с минометом калибра 120 мм. Эта машина уже принята на вооружение и принимала участие в военном параде в Киеве в честь 30-й годовщины Независимости Украины.

Из небронированных машин, переданных корпорацией «Богдан», отметим бортовую модель KM-450 (4х4), грузоподъемностью 2,5 т и полной массой 5,65 т. Она укомплектована турбодизелем Hyundai в 3,9 л и мощностью 139 л. с. Максимальная скорость – 104 км/ч.

Далее следует бортовой грузовик Hyundai HD65, также колесной формулы 4х4. Он имеет снаряженную массу 3690 кг и рассчитан на полную массу в 6500 кг. Двигатель – дизельный, 3,9-литровый в 140 л. с. Средний расход топлива составляет 18 л на 100 км.

И наконец, завершает обзор бортовой автомобиль «Богдан-5316» (4х4). По большому счету это собранный из машинокомплектов в Украине МАЗ с тем же индексом. Модель имеет грузоподъемность 7,5 т и оснащена 9,7-литровым турбодизелем Weichai мощностью 380 л. с.