Из Италии в Украину едут 45 пожарных автомобилей

Страны ЕС продолжают передавать Украине пожарные автомобили, которые так востребованы для ликвидации последствий боевых действий. Не успели мы написать про уже прибывшую партию таких машин из Нидерландов, как подоспела следующая новость по этой теме.

Теперь Италия уже предоставила в качестве гуманитарной помощи 45 автомобилей-огнеборцев. Сначала они прибудут в логистический хаб в Словакии, а уже оттуда прямиком к нам.

Как видно по фото, все автомобили изговлены компанией Magirus, старейшим европейским производителем подобной техники.

Украине переданы универсальные пожарные автоцистерны, часть из которых выполнены на 15-тонных шасси IVECO 150E24, а часть на более тяжелых – IVECO 190-26, рассчитанных на полную массу 19 т и оснащённые двигателями в 260 л. с.