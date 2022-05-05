Volkswagen Commercial Vehicles пострадал от войны в Украине, однако сумел закончить квартал с положительным результатом

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles в первом квартале столкнулось с перебоями в поставках некоторых комплектующих, а также с логистическими проблемами, которые особенно усилились с началом полномасштабной войны рф против Украины. В итоге количество отгруженной продукции за первых три месяца года сократилось на 14,5% – до 81 900 ед. Однако несмотря на падение оборота до 2,3 млрд евро (по сравнению с I кв. 2021 – 2,7 млрд евро), удалось на 61% повысить операционную прибыль – до 46 млн. евро.

Как отметил Майкл Обровски – директор по финансам и информационным технологиям VWCV, в этом помогли стабильные цены на рынке, высокий спрос на модели семейства California, а также активная торговля подержанными автомобилями.

В первом квартале машин T-семейства было реализовано на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 35 100 ед. А вот продажи моделей Сalifornia поднялись почти на треть – до 5500 ед. Также хорошо пошел и новый Multivan – 2300 ед. Небольшой рост (+2,3%) у Сaddy – 22 900 ед. А вот самого крупного представителя – модель Crafter кризис затронул больнее всего – реализовано 13 900 ед. (минус 26,6%).

В ожидании летней презентации нового поколения Amarok сократились на 9,9% продажи пикапов – 9800 ед. Однако в Volkswagen Commercial Vehicles надеются существенно улучшить свои результаты, в том числе с началом приемов в мае заказов на полностью электрические модели ID. Buzz и ID. Buzz Cargo.