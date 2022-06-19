Событие Из Украины в Грузию запустили интересный автобус

Из Украины в Грузию и обратно с июня этого года можно добраться с помощью нового автобусного сообщения. Маршрут из Киева в Батуми проходит через Румынию, Болгарию и Турцию и занимает около 55 часов. Рейсы выполняются комфортабельными автобусами, один из которых – довольно редкий на сегодня Irizar Dragon.

Двухэтажная модель Dragon («Дракон») от известного испанского производителя Irizar дебютировала в 1985 году и производилась почти 12 лет. В нашем случае представлена машина 1994 года выпуска, построенная на трехосном шасси Scania K113 TLA.

Несмотря на то, что подержанные автобусы марки Irizar весьма популярны у отечественных перевозчиков, двухэтажных машин среди них можно пересчитать буквально по пальцам одной руки.

А вот так наш Irizar Dragon выглядел до перекраски. Киев, осень 2016 г. Irizar Dragon на улицах Киева (2007 г.) Irizar Dragon А вот одноэтажный собрат – модель Irizar Everest II на среднемоторном шасси Volvo(Киев, 2008 г.) / А вот так наш Irizar Dragon выглядел до перекраски. Киев, осень 2016 г. Irizar Dragon на улицах Киева (2007 г.) Irizar Dragon А вот одноэтажный собрат – модель Irizar Everest II на среднемоторном шасси Volvo(Киев, 2008 г.)

Интересно, что свой первый даблдекер компания выпустила еще в 1951 году, а на следующий год запустила в серию двухэтажную модель с частично металлическим кузовом (на деревянном каркасе) на шасси Bussing. В 1956 году свет увидел полностью новый по дизайн двухпалубник на дизельном шасси Pegaso.