Из зоны боевых действий людей эвакуируют на специальных автобусах

С началом полномасштабной войны рф против Украины остро встал вопрос об эвакуации десятки тысяч местных жителей из зоны боевых действий в безопасные регионы. Для этого и был создан уникальный проект MEDiBUS, организованный Георгием Логвинским совместно с посольством Израиля и Еврейской общиной города Киева при активной поддержки МВД, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Для перевозки людей привлекли комфортабельные туристические автобусы, переоборудованные силами местных СТО в санитарные. На фотографии показан один из них – двухэтажный Neoplan Skyliner. На первом его этаже установлены лежачие места для больных и маломобильных людей, имеются кислородные баллоны и другое медоборудование.

За два месяца автобусами MEDiBUS выполнено более 200 рейсов в Харьков, Одессу, Чернигов, Сумы, Нежин, Днепр, Конотоп, Анатевку, Павлоград, Полтаву, Львов и Николаев, а также 17 специальных миссий в наиболее горячие точки. В итоге было вывезено из-под обстрелов и спасено свыше 15 тыс. людей. Благородная миссия продолжается – автобусы MEDiBUS буду эвакуировать людей до окончания войны.