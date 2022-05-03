Tesla Model X и Nissan GT-R Nismo сошлись в дрэге (видео)

Шансов обойти японское спорткупе у «Теслы» не было

На британском канале carwow появилось видео дрэг-заезда с участием двух кардинально противоположных автомобилей — электрокара Tesla Model X и спорткупе Nissan GT-R Nismo. Блогеры поверили участников в заездах с места на 402 метра, провели параллельные старты с хода с 48 и 80 км/ч и оценили эффективность тормозных механизмов со скорости 161 км/ч. Ни в одном из испытаний обойти соперника «Тесле» не удалось.

Участвовавший в дуэли американский электрокроссовер укомплектован двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 670 л.с. и 970 Нм крутящего момента. Снаряженная масса полноприводного электромобиля — 2572 кг.

Его соперник — Nissan GT-R Nismo — укомплектован бензиновым 3,8-литровым V6 рабочим с турбонаддувом. Отдача агрегата — 600 л.с. и 650 Нм. Привод — полный. Снаряженная масса японского спорткара — 1703 кг. Кроме того, у него более обтекаемый и ниже посаженный кузов, что и сказалось на конечном результате состязания.