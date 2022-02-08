Летом 2022 года «АвтоКрАЗ» покажет принципиально новую модель

Кременчугский автозавод сегодня полным ходом работает над расширением модельного ряда. К лету этого года предприятие планирует представить КрАЗ нового класса – среднетоннажник для городских перевозок, грузоподъемностью около 5 т. Об этом на днях заявил генеральный директор «АвтоКрАЗа» Роман Черняк, сообщает Кременчуцька газета. На какой агрегатной базе будет построена новинка пока не разглашается. Однако известно, что на шасси будет доступен большой ассортимент различных кузовов. Для освоения производства машины предприятие приобретет соотвествующее оборудование.

Отметим, что сегодня в производственной программе автозавода имеется шасси КрАЗ-4501Н2 грузоподъемностью 5-6 т, а также модель покрупнее – «семитонка» КрАЗ-5401Н2. Эти машины представляют облегченные версии большегрузных собратьев, а для эффективной работы в городских условиях нужна принципиально иная модель.

Отметим, что производство современных малотонных моделей в Кременчуге наладили еще в 1996 году, на новообразованном СП «ИВЕКО КрАЗ». Это были развозные фургоны IVECO Daily, к которым в 1998 году добавились среднетоннажные грузовики IVECO 65.9, собранные из машинокомплектов турецкой фирмы Otoyol. Однако все эти машины не выдержали конкуренции со стороны куда более дешевых, хотя и сильно уступающих в качестве российских моделей.