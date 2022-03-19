Израиль передал Украине бронированные автомобили скорой помощи

В Украину продолжает идти гуманитарная помощь со всех уголков мира. Буквально вчера из Израиля вылетел первый большой грузовой борт, в котором разместились бронированные автомобили скорой медицинской помощи. Как видно по фото, опубликованной Emil Salmanov в Фейсбук, это фургоны Chevrolet Express. Таких защищённых кареты будет поставлено четыре штуки.

Кроме того, Израиль направит в нашу страну в общей сложности 250 т помощи, среди которой медикаменты, одежда и товары первой необходимости, в том числе и продукты.