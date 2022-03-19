Утонувшие Lamborghini Aventador соберут заново

Итальянская марка решила восстановить производство модели, чтобы собрать замену суперкарам, затонувшим в океане

В начале марта в Атлантическом океане затонуло судно Felicity Ace, следовавшее из Германии в США. На борту находилось около четырех тысяч новых автомобиле Lamborghini, Bentley, Audi, Porsche и Volkswagen на общую сумму более 400 тысяч евро. По некоторым данным, причиной пожара стало возгорание элементов питания одного из электромобилей.

Как сообщили в немецком концерне, все утонувшие автомобили перевыпустят и повторно отправят на американский рынок. Так компания Lamborghini намерена восстановить 15 суперкаров Aventador лимитированной серии Ultimate, производство которых завершилось в 2021 году. Также итальянцы заново соберут 70 кроссоверов Urus, оказавшихся на дне океана в 407 км от португальского архипелага Азорские острова. Сроки поставок не уточняются.

О намерении заменить свои автомобили также объявили Bentley и Audi. Как сообщается, британская марка уже нашла замену половине из 189 затонувших машин. Остальные соберут в течении следующих шести месяцев. Audi готова перевыпустить 1800 автомобилей.